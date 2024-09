Yaber ne s'arrête pas là puisque l'on retrouve un assez large panel de fonctionnalités. On pense notamment aux réglages automatiques de l'image (mise au point, correction du trapèze, alignement intelligent, évitement d'obstacle), comme on en trouve déjà chez d'autres constructeurs, comme nous l'avons vu avec le Hisense C1, ou encore chez Dangbei pour ne citer qu'eux. Mais surtout, cette série K3 intègre un dongle TV qui comprend une interface avec plus de 7 000 applications, incluant logiquement les plus populaires du moment, comme Netflix, Disney+ et YouTube. On retrouve également le contrôle par commandes vocales, ou encore la présence du NFC Tap pour facilement diffuser du contenu depuis des smartphones Android ou Apple.