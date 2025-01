La promesse du K300s ? Offrir une expérience cinéma dans un format ultra-compact de seulement 29 x 22 x 8,3 cm. Selon le fabricant, ce projecteur à ultra-courte focale est ainsi capable de projeter une image Full HD de 100 pouces (254 cm) avec un recul de 24,8 cm. Reste la question de la luminosité, souvent pointée du doigt sur ce type d’appareils. Yaber avance une puissance de 1 000 lumens ANSI, ainsi qu’un contraste de 1500:1. Ces chiffres ne crèvent pas le plafond, mais restent corrects pour la catégorie. Au passage, la technologie laser triple RVB utilisée est censée améliorer le rendu des couleurs.

Le K300s intègre par ailleurs deux haut-parleurs JBL de 15W et bénéficie de la mise au point automatique ainsi que d’une correction du trapèze. Enfin, l’interface provient de Google TV, ce qui est plutôt une bonne chose, cette dernière ayant fait ses preuves et donnant accès aux services de streaming les plus populaires.

Comptez 999 dollars à son lancement à partir du 15 janvier.