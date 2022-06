Test Philips GoPix 1 : un mini vidéoprojecteur nomade parfait pour les soirées ciné d’été ?

Pour cela, prenons la télécommande en main. Aussi longue que le projecteur, elle présente un format classique. Elle permet de sélectionner la source, d'entrer et de naviguer dans les menus et de régler le volume du haut-parleur intégré de 3 Watts. Les paramètres sont plutôt complets pour un produit aussi simple. On peut par exemple choisir une présélection d’image et agir différemment sur la température des couleurs. Dans notre cas, nous avons préféré le preset standard avec les couleurs chaudes. Il est par ailleurs possible d’agir sur la luminosité, le contraste, la netteté ou encore les trois couleurs rouge/vert/bleu séparément.