The Elder Scrolls Online : retour à Skyrim pour la prochaine extension Greymoor

Le MMO de Bethesda continue de tracer sa route

Différentes éditions pour contenter tout le monde

Le DLC intitulé, qui sortira en juin, titillera forcément la fibre nostalgique des fans de la licence.Cette extension depermettra aux joueurs d'explorer la partie occidentale de Bordeciel. Les décors, comme la ville de Solitude, différeront sans doute du RPG solo sorti en 2011 puisque les événements dépeints dans le MMO se dérouleront un millénaire avant ceux de l'Enfant de Dragon. L'histoire mettra en scène un seigneur vampire surpuissant qui ravage Skyrim avec l'aide de ses sbires. Une épopée gothique illustrée dans le trailer cinématique en haut de cet article.L'extensionn'est qu'une partie de la saison inédite nomméequi débutera dès le mois de février avec le DLC. Il ajoutera deux nouveaux donjons dans lesquels les joueurs seront confrontés à des tempêtes surnaturelles. Deux autres contenus téléchargeables sortiront en fin d'année pour clôturer cette saison.De son côté,introduira d'autres nouveautés comme un système d'Antiquités permettant de dénicher des artefacts dans tout Tamriel, une épreuve inédite à 12 joueurs, de nombreuses quêtes annexes et bien plus encore. Les précommandes ouvriront prochainement et toutes les éditions physiques et digitales sont détaillées à cette adresse Nous retrouvons la traditionnelle édition collector avec une statue imposante du Seigneur vampire, une carte de Bordeciel, quatre pièces de collection, un steelbook et un mois d'abonnement à ESO Plus. Les joueurs déjà habitués à ce MMO peuvent également opter pour une simple mise à niveau numérique (standard ou collector) de leur version.sortira le 18 mai 2020 sur PC et Mac puis le 2 juin sur PS4 et Xbox One.