C’en est fini de The Elder Scrolls : Legends, qui ne bénéficiera plus d’aucun nouveau contenu

Le jeu reste accessible et supporté par Bethesda

Source : Reddit

Sur Reddit, le développeur-éditeur Bethesda Softworks annonce que malgré la feuille de route préalablement dévoilée pour The Elder Scrolls : Legends, le développement du jeu est mis entre parenthèses pour une durée indéterminée.Dans son annonce, Bethesda précise bien que The Elder Scrolls : Legends ne disparaît pas pour autant. Le jeu reste accessible sur toutes les plates-formes où il est sorti (iOS, Android et Steam), et continuera d'être supporté par les développeurs. Des événements réguliers et des récompenses mensuelles seront aussi de la partie. Seulement, aucun nouveau contenu ne pointera plus le bout de son nez — jusqu'à nouvel ordre.Bethesda ne fournit en revanche aucune explication pour motiver sa décision. Néanmoins, l'impopularité du titre sur Steam — où le jeu n'a jamais dépassé les 9 000 joueurs simultanés — tend à expliquer ce renoncement. En guise de dédommagement, les joueurs recevront à leur prochaine connexion le pack de cartes Tamriel gratuitement.Il va sans dire que la sortie des versions Xbox One, PS4 et Nintendo Switch de The Elder Scrolls : Legends est compromise, sinon annulée. Une décision qui n'est pas sans rappeler la décision similaire de la part de CD Projekt RED pour son propre jeu de cartes, Gwynt, dont le support sera officiellement arrêté sur consoles le 9 décembre prochain.