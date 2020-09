Starfield, le prochain RPG de Bethesda Games Studios, aurait pu être exclusif à la PS5

En plus de l'annonce tant attendue de The Elder Scrolls VI, Bethesda Game Studios annonçait Starfield à l'E3 2018. Nous ne savons presque rien de cette nouvelle licence si ce n'est qu'il devrait s'agir d'un RPG se déroulant dans l'espace. Visiblement, le projet avait tapé dans l’œil de Sony mais la firme nippone ne peut désormais plus s'approprier une potentielle exclusivité…