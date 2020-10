No Man's Sky détaille sa grosse mise à jour Next Gen pour PS5 et Xbox Series

Comme d'autres studios avant lui, Hello Games détaille aujourd'hui les améliorations apportées à No Man's Sky sur PS5 et Xbox Series X/S. Cela passera bien évidemment par une mise à jour (numérotée 3.10), gratuite - y compris pour celles et ceux qui posséderaient déjà le jeu sur PS4 et Xbox One. Ces derniers pourront d'ailleurs importer leur sauvegarde. La mise à jour sera disponible au lancement des consoles de Sony et Microsoft.

La plupart des éléments dont il va être question ci-après sont également déjà disponibles sur la version PC du jeu, à condition bien entendu de posséder une machine solide.

Tout d'abord, No Man's Sky sera sans surprise plus beau sur les consoles de nouvelle génération. On parle notamment d'environnements plus remplis et détaillés (textures, lumières, ombres, distance d'affichage…) et de support du 4K à 60 images par seconde (sur Xbox Series X il faudra choisir entre 30 ou 60 FPS en fonction de la résolution retenue).

Hello Games mentionne également le support du multijoueurs jusqu'à 32 joueurs, évoque de meilleurs temps de chargement (jusqu'à 10 fois plus rapides que sur consoles actuelles), du crossplay et la possibilité de construire des bases plus grandes.