Une petite partie de Quidditch ? C'est prévu par Warner Bros., et en multijoueur

Le titre est développé par Unbroken Studios et posera ses balais sur PC ainsi que sur des consoles encore non annoncées. Nous pouvons en tout cas estimer sans trop risquer de se prendre un cognard au visage que Quidditch Champions visera également les PS5 et Xbox Series X|S. Une sortie sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch n'est certainement pas à exclure non plus. Aucune date de sortie n'a pour l'heure été avancée.