Hogwarts Legacy : il faudra repasser plus tard pour les versions PS4 et Xbox One

Alors que l'un des jeux les plus attendus de l'année s'est écoulé à plus de 12 millions d'exemplaires deux semaines après sa sortie sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, Hogwarts Legacy est loin d'en avoir terminé. L'école des sorciers doit en effet encore accueillir des élèves issus de l'ancienne génération de consoles, comptant PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

À ce propos, celles et ceux ne disposant pas encore d'une PS5 ou Xbox Series devront s'armer d'un peu plus de patience avant de se frotter à ce très solide titre. Invoquant le besoin de peaufiner le jeu sur PS4 et Xbox One, Avalanche Software a fait passer la sortie d'Hogwarts Legacy sur ces dernières du 4 avril au 5 mai.