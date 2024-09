En utilisation plus intensive (plusieurs sessions de jeux, visionnage de séries en streaming, prise de photo et de vidéo, etc.) et en le dépliant une cinquantaine de fois par jour, l’autonomie varie entre une journée et une journée et demie. Enfin, nous l’avons utilisé sans jamais le replier, comme une tablette : l’autonomie atteint alors une journée, mais guère plus.