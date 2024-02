MWC 2024 : avec son écran plus fluide et plus lumineux, la Honor Pad 9 n'échappe pas à une hausse de prix

Côté écran toujours, on apprécie que la définition fasse aussi un bond en avant. De 2000x1200 pixels (ratio 5:3) on passe aujourd'hui à 2560 x 1600 pixels (ratio 16:10). Si l'on fait les comptes, ça nous fait donc un écran plus grand, plus fluide, plus lumineux et plus net. Ça vaut bien 100€, non ?