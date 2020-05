MediaPad T8 : la nouvelle tablette low cost de Huawei dévoile ses specs

© Huawei

Alors que le lancement de tablettes Android se fait de plus en plus sporadique, Huawei dévoile en Europe et au travers de sa filiale roumaine son MediaPad T8. Cette ardoise de 8 pouces arrivera prochainement sur le marché, à un tarif de plus ou moins 120 euros. Pour ce prix, pas de folie en perspective, mais plutôt une petite tablette aux prestations modestes et à la fiche technique sans fioritures, articulée autour d'un écran HD (800 x 1 200 pixels seulement) LCD de 8 pouces.



La gamme Surface n'aurait pas de Thunderbolt 3 pour des raisons de sécurité Lire aussi :

Une tablette pour la lecture vidéo et les eBooks Derrière cette dalle s'active un SoC signé MediaTek, le MT8768. Ce dernier palpite à grâce à 4 cœurs Cortex A53 cadencés à 2,0 GHz et quatre autres cœurs Cortex A53 cadencés cette fois à 1,5 GHz, et dédiés aux tâches les moins gourmandes en puissance de calcul. L'ensemble est ici épaulé de tout juste 2 Go de RAM. Le MediaPad T8 n'en sera pas moins livré avec Android 10 aux commandes et la surcouche EMUI 10.1 de Huawei. Sanctions américaines oblige, cette petite tablette fait en revanche une croix sur les services de Google. À la place, il faut se contenter du marché d'applications AppGallery, lancé à la hâte par Huawei et encore très limité en termes de catalogue.



Huawei prévoit des PC avec son OS maison et ses propres processeurs Lire aussi :