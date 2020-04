Galaxy Fold 2 : un écran 120 Hz et un S-Pen pour le futur smartphone pliant de Samsung ?

© Ben Geskin

Nom de code : Project Champ

L'épaisse encoche du premier Galaxy Fold n'étais pas très agréable à l'œil. © Pierre Crochart pour Clubic

Un écran avant enfin utilisable ?

L'écran avant du Fold 2 pourrait ressembler au Galaxy Z Flip déplié. © Ben Geskin

Un écran renforcé pour utiliser le S-Pen

Une configuration photo empruntée au Galaxy S20

Snapdragon 865+ et des capacités de recharge limitées

Source : XDA Developers

Tirant ses informations de l'entreprise Display Supply Chain Consultats (DSCC), Max Weinbach (responsable de la quasi-totalité des fuites concernant les Galaxy S20 ) esquisse aujourd'hui de quoi le Galaxy Fold 2 sera fait demain.D'après DSCC, le successeur du Galaxy Fold serait appelé en interne « Project Champ » (ou Projet Champion, en bon français). Une autre dénomination a également pu être trouvée dans le code source des Galaxy S20 : Project Winner2 (on reste sur le champ lexical de la gagne donc).Du reste, le nouveau smartphone pliant de Samsung aurait droit à des dimensions proches du premier modèle. DSCC prévoit en effet un écran (déplié) de 7,59" de type Dynamic AMOLED, lequel prendrait en charge le VRR () et pourrait notamment atteindre les 120 Hz. Sa définition serait de 2 213 x 1 689 pixels pour une densité de 372 ppp.Pour son nouveau Fold, Samsung aurait cherché à intégrer son capteur photo avant sous l'écran. Néanmoins la situation actuelle ayant trop allongé les délais de confection, le Fold 2 profiterait d'une découpe en poinçon, à la manière du Samsung Galaxy Z Flip . De quoi s'épargner une énorme encoche comme sur le premier modèle.L'un des plus gros reproches que nous pouvions faire au Galaxy Fold premier du nom était son écran avant. Avec son ratio d'aspect de 21:9 pour 4,6 pouces, il était très difficile de faire quoi que ce soit d'intéressant sur ce petit écran.Aussi le successeur du Fold opterait cette fois pour un véritable écran qui, à en croire les prototypes imaginés par Ben Geskin sur Twitter, occuperait tout l'espace avant du téléphone. Un rendu qui n'est pas sans évoquer le Galaxy Z Flip.Cette dalle OLED occuperait 6,23 pouces et afficherait une définition de 2 267 x 819 pixels à 60 Hz. La caméra serait elle aussi intégrée dans un petit poinçon au centre de l'appareil.Les constructeurs avancent à tâtons pour trouver la formule idéale concernant l'écran des smartphones pliants. Le premier Galaxy Fold avait de nombreux défauts sur ce point, que le Galaxy Z Flip corrigeait pour la plupart.Aussi le Galaxy Fold 2 pourrait faire encore mieux. Et pour cause : il s'agira de rendre l'écran particulièrement résistant aux griffes et autres marques, Samsung prévoyant de rendre le smartphone compatible avec son S-Pen.Inconcevable de rayer la dalle à la moindre utilisation du stylet. Aussi DSCC prévoit que Samsung utilisera une couche de plastique supplémentaire et « améliorée » pour aider à résister contre les agressions extérieures.Si de premières rumeurs envisageaient que la configuration photo du Galaxy S20 Ultra serait importée dans le Fold 2, Max Weinbach affirme qu'il s'agira plutôt de celle du Galaxy S20+.Nous devrions ainsi retrouver un capteur principal de 64 mégapixels (1/1,7"), un téléobjectif de 12 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels également, accompagné d'un capteur ToF. À l'avant, ce sera soit du 10 ou du 40 mégapixels, écrit l'informateur.Nous avions été étonnés par l'endurance du Galaxy Fold premier du nom. Après tout, la batterie de 4 380 mAh est mise à rude épreuve pour assurer l'autonomie d'un écran aussi grand et d'un SoC aussi gourmand.Cette fois, Samsung reverra sa copie afin d'augmenter légèrement la capacité de ses accus. D'après les sources de Max Weinbach, il s'agira d'une batterie de 4 500 mAh ou 5 000 mAh. Côté performances, le Galaxy Fold 2 intégrera un Snapdragon 865 ou 865+ , si les délais de livraison le permettent. Une puce moins énergivore que celle du précédent modèle, qui devrait donc offrir une autonomie décente au smartphone pliant, même en dépit d'un affichage 120 Hz.Néanmoins, Samsung se serait retenue d'offrir une recharge trop rapide à son nouveau terminal afin de prévenir la chauffe de celui-ci. XDA Developers rapporte que le Galaxy Fold 2 n'ira pas au-delà de 25 W, mais qu'il supportera toujours la recharge sans-fil et la charge bilatérale qui passe cette fois à 9 W.Enfin, Max Weinbach affirme que le Galaxy Fold 2 sera disponible en version 4G ou 5G, mais qu'il utilisera dans tous les cas un SoC signé Qualcomm. On est perplexes sur ce dernier point, lorsque l'on sait que le fondeur américain oblige ses clients à intégrer un modem 5G sur tous les smartphones équipés d'un Snapdragon 865.