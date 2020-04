Samsung réduit sa production de smartphones de moitié au mois d'avril

Une situation temporaire

Lire aussi :

Samsung annonce la nouvelle tablette Galaxy Tab S6 Lite



Les Galaxy S20 se vendent moins bien que les S10

Les Galaxy S20 ont du mal à trouver preneur. © Colin Golberg pour Clubic

Source : The Elec

Seuls 10 millions de smartphones sortiront des usines Samsung au mois d'avril 2020, contre les 25 millions qui étaient prévus. Une baisse imputable non seulement à une demande en berne, mais aussi à de nombreuses usines en Inde ou au Brésil qui sont dorénavant fermées.300 millions d'unités. C'est sur ce chiffre que se basent les prévisions annuelles de Samsung en termes de production de smartphones. Un chiffre qui, peut-être, ne sera pas atteint en conséquence de la pandémie de Covid-19 qui handicape toujours lourdement l'économie mondiale.En réalité, la mise au ralenti de la production de smartphones en avril s'explique assez simplement. «», explique un fournisseur de Samsung à The Elec. De plus, la fermeture d'usines en Inde et au Brésil ne permet plus à Samsung de maintenir son rythme habituel. Mais, de toute façon, la demande ne répond pour l'heure pas à l'offre. «», enfonce la source du média sud-coréen.Mais si le ralentissement au mois d'avril est bien plus important que ce que Samsung avait pu prévoir, la production devrait repartir à la hausse le mois prochain. «», assure une autre source à The Elec. Mais la demande sera-t-elle au rendez-vous ?La pilule est d'autant plus difficile à avaler pour Samsung que, d'après les informations des journaux sud-coréens Seoul Economic Daily et The Korea Herald, les Galaxy S20 se vendent presque deux fois moins bien que les Galaxy S10 l'an dernier.Des chiffres en berne qui s'expliquent, eux aussi, par des priorités individuelles réorganisées, et donc par une demande exsangue.Pourtant, d'autres constructeurs semblent ne pas connaître la crise. Xiaomi qui, depuis le début de la crise, est passé devant Huawei en devenant le troisième plu gros fabricant de smartphones du marché , estime que les ventes de smartphones sont revenues à la normale en Chine , et donc que son bilan annuel sera moins écorné que la situation le laissait croire.