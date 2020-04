Samsung : des résultats peu affectés par le coronavirus, en légère hausse

Un chiffre d'affaires à la hausse avec l'augmentation de la demande en mémoire



Les autres divisions du groupe devraient dévisser si la pandémie perdure



Source : The Verge

La pandémie de COVID-19 impacte sensiblement l'ensemble des entreprises tech mais Samsung semble avoir été plutôt épargnée si l'on en croit ses prévisions de revenus pour le premier trimestre 2020.Le constructeur table sur un chiffre d'affaires de 55 000 milliards de won (44,9 milliards de dollars), ce qui représente une augmentation de 5% par rapport au premier trimestre 2019. Le bénéfice s'établirait quant à lui à 6 400 milliards de won (5,23 milliards de dollars), en hausse de 3% d'une année sur l'autre.Cette bonne santé apparente de Samsung est due, selon SK Kim, analyste pour le cabinet Daiwa Securities, à la très bonne performance de sa division semi-conducteurs qui a plombé les résultats du groupe durant plusieurs trimestres consécutifs.Les data centers ont été forcés, après la mise en place des premières mesures de confinement, de renforcer leurs infrastructures pour supporter l'augmentation exceptionnelle de trafic et l'explosion de la consommation de médias en ligne et du télétravail.Les carnets de commande de Samsung ont logiquement explosé et le prix de la mémoire, en déclin depuis plusieurs mois, est reparti à la hausse depuis le début de la pandémie. Les prix devraient d'ailleurs continué à augmenter au cours du deuxième trimestre.Cette bonne performance devrait compenser la baisse des autres divisions du groupe. Si Samsung ne donne aucun détail aujourd'hui, il y a fort à penser que les ventes de smartphones, d'équipements électroniques et électroménagers a du dégringoler depuis plusieurs semaines.Samsung dévoilera ses résultats complets du premier trimestre 2020 plus tard au cours du mois d'avril et devrait à cette occasion dévoiler ses premières estimations concernant le deuxième trimestre 2020, qui pourrait être très difficile si la situation sanitaire ne s'améliore pas d'ici là.