Chez Samsung, la fin de l'année sonnera la fin du LCD

Focus sur le QLED

Changement à venir ?

Source : Zdnet

En octobre 2019, le géant Samsung s'illustrait au travers d'un mastodonte investissement de 10,7 milliards de dollars dans les écrans QLED. Ce qui, à l'époque, laissait présager une mise à l'écart du LCD () que la marque pourrait alors abandonner. Cinq mois plus tard, les prédictions se sont avérées.Comme nous l'apprend un communiqué de presse Reuters, la multinationale compte mettre fin à la production de dalles LCD au sein de ses sites industriels prévus à cet effet, à Asan en Corée du Sud, et à Suzhou en Chine. Et ce dès l'issue de l'année 2020, pour mieux concentrer ses ressources sur la conception d'écrans à points quantiques (Quantum Dot, ou QLED).Sa capacité de production a d'ailleurs déjà été revue à la baisse depuis l'investissement susmentionné, bien que l'entreprise continuera d'approvisionner ses clients d'écrans LCD au cours des neuf prochains mois, avant le passage à l'an 2021. Reste à savoir désormais comment réagiront ses partenaires face à ce nouveau positionnement.Apple, à titre d'exemple, se fournit directement auprès de Samsung pour les écrans LCD de certains iPhone, comme l' iPhone 11 . La firme à la pomme changera-t-elle de fournisseur, ou succombera-t-elle à des technologies d'écrans plus avancées pour toutes les prochaines versions de ses smartphones ? La question est posée.