Samsung Galaxy Fold 2 : prix plus bas, écran plus grand, le tour des rumeurs

Un écran plus grand

Une présentation durant la conférence du Galaxy Note 20 ?

Source : SamMobile

Un nouveau rapport en provenance du média spécialisénous en apprend un peu plus sur le Galaxy Fold 2, qui devrait être lancé cette année.Pour commencer, Samsung commercialiserait une variante du Galaxy Fold 2 avec 256 Go d'espace de stockage, là où le Fold en embarquait forcément 512 Go. Cette solution devrait contribuer à diminuer le tarif du smartphone. Après la démonstration technologique orchestrée avec le Fold premier du nom et le Z Flip , l'objectif de la marque sud-coréenne est désormais de proposer des produits offrant cette technologie de façon plus abordable afin de convaincre le grand public.On sait par ailleurs que l'écran externe du mobile (une fois replié) devrait être encore plus grand que les 4,6 pouces du Fold, sans que l'on n'en connaisse pour l'instant la taille exacte. L'écran déplié devrait quant à lui mesurer 7,7 pouces, contre 7,3 pouces pour son aîné, se rapprochant de plus en plus d'un véritable format tablette. On attend également une dalle Infinity-O avec poinçon, afin de loger le capteur photo frontal et remplacer la massive encoche du Galaxy Fold.La fuite évoque également unphoto haut de gamme, probablement le même que celui que l'on retrouve sur le Galaxy S20+. Pour la marque, le fait de ne pas utiliser l'équipement du S20 Ultra devrait encore permettre de réaliser quelques économies. Il est probable que l'on ait droit à un modèle compatible 5G et un autre supportant seulement la 4G, stratégie déjà utilisée par Samsung pour ses derniers flagships.Le Galaxy Fold 2 devrait être lancé au troisième trimestre 2020, probablement en même temps que le Galaxy Note 20. Des rumeurs évoquent d'ailleurs la possibilité d'un support du S-Pen pour le Fold 2, mais rien de bien concret à ce sujet pour le moment...