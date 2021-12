SK Hynix annonce des chips de DDR5 24 Gb : bientôt des modules de 48 Go/96 Go

Ces puces de DDR5 contribuent à « consolider sa position de leader technologique » en la matière. Il est ainsi question de mettre en avant une densité toujours supérieure. SK Hynix indique utiliser la technologie « 1anm » pour ces nouveaux chips.

Non content d'augmenter la capacité des puces de 16 Gb à 24 Gb par une amélioration de la densité, le procédé doit permettre un accroissement des rendements et une consommation sensiblement plus faible. À capacité égale, SK Hynix parle d'une réduction de 25 %.

Selon le Sud-coréen, de telles puces vont permettre la production de modules mémoires de 48 et 96 Go. Bien sûr, ils se destinent avant toute chose aux plus gros « consommateurs », les centres de données utilisés pour le Cloud, mais aussi des serveurs hautes performances spécialisés dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique (ou machine learning en anglais).