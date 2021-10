Samsung commence la production sa DDR5 la plus avancée : en 14 nm ultraviolet extrême

Le Sud-Coréen précise ainsi qu'il vient d'entrer dans la production de masse de mémoires DDR5 gravées 14 nm via sa technologie dite EUV pour extreme ultraviolet. Une annonce qui intervient quelques mois après la production de la première DRAM en EUV. Samsung n'y va pas avec le dos de la cuillère pour saluer sa performance et, par la voie de Jooyoung Lee son vice-président DRAM produits et technologie, elle précise :