Vers des SSD de 300 To (oui, 300 téraoctets !) d'ici 2026 ?!

Selon Alex McMullan, directeur technique de l'entreprise, la feuille de route de l'entreprise pour les quatre prochaines années montre que les disques SSD de 100 et 200 To pourraient très vite arriver. Il annonce : « Au cours des deux prochaines années, nous avons l'intention de faire évoluer notre positionnement concurrentiel en matière de disques durs vers un tout autre niveau. Aujourd'hui, nous livrons des disques de 24 et 48 To. Vous pouvez vous attendre à une série d'annonces lors de notre conférence Accelerate concernant des disques de plus en plus grands, notre ambition déclarée étant de proposer des disques de 300 To d'ici à 2026 ou avant. »