NVIDIA développe un rendu multi-gpu par zone nommé CFR

© NVIDIA

Une nouvelle technique baptisée CFR

Lire aussi :

Gigabyte dévoile une RTX 2080 Super watercoolée



© NVIDIA via TechPowerUp

Le CFR disponible uniquement sur les cartes Turing... du moins pour le moment

Source : TechPowerUp

Employée par NVIDIA depuis sa génération de GPUs Maxwell, la technique de tile-based rendering refait parler d'elle près de six ans après son introduction. Cette méthode de rendu, destinée à améliorer les performances et fonctionnant jusque alors sur un seul et unique GPU, sera bientôt améliorée de façon à opérer sur au moins deux cartes graphiques associées par la magie du SLI (via le dispositif bien connu NVLink).Cette nouveauté est désignée en interne sous les initiales CFR (pour « Checkerboard Frame Rendering » ou « Checkered Frame Rendering » souligne TechPowerUp) et semble d'ores et déjà en cours de déploiement sur les drivers NVIDIA actuels. Un déploiement secret selon 3DCenter (qui a découvert ladite nouveauté), puisqu'aucun document n'est encore disponible pour les développeurs extérieurs.Avec cette technique CFR, chaque image est divisée en petites zones carrées, pour constituer une sorte de damier numéroté. Le rendu des zones impaires est géré par le premier GPU, tandis que celui des zones paires est pris en charge par le second GPU. Cette méthode de rendu est différente de l'AFR (Alternate Frame Rendering), par exemple, pour lequel la mémoire dédiée de chaque GPU contient une copie de toutes les ressources nécessaires au rendu d'une image, note TPU.Le CFR (mais aussi la technique de SFR, Split Frame Rendering) vise plutôt à optimiser l'allocation des ressources. Il s'agit donc d'une méthode souvent plus pertinente, d'autant qu'elle limite les problèmes de micro-stutter observés avec le rendu par AFR.Comme le souligne 3DCenter, le CFR présente pour l'instant un certain nombre de limitations. Il n'est ainsi compatible qu'avec les API DirectX (DX12, 11 et 10), et non avec OpenGL ou encore Vulkan. Cette technique se réserve par ailleurs à une utilisation sur les cartes Turing, puisque le NVLink est demandé (probablement à cause de la bande passante requise pour virtualiser les différentes « zones » mentionnées plus haut). Notons par ailleurs que le CFR n'est pas encore activé, il serait en l'état simplement déployé sur les derniers drivers NVIDIA.TechPowerUp précise néanmoins qu'un outil comme le NVIDIA Profile Inspector permet d'en forcer l'activation sur du matériel compatible et sur les API évoqués plus haut. Attention toutefois, le CFR souffre encore de nombreux problèmes de compatibilité, problèmes que NVIDIA devra résoudre avant une éventuelle annonce officielle.