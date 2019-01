CES 2019 - Les moniteurs géants BFGD de NVIDIA bientôt disponibles

N © HP

Des performances géantes

Un prix géant

Source : The Verge

CES 2019 : les dernières informations Le CES, ou Consumer Electronics Show, est un salon consacré au monde de la haute technologie et aux différentes innovations technologiques (smartphones, voitures, TV, drones, etc.). Ce salon se déroule en tout début d'année à Las Vegas, où constructeurs, journalistes et férus de nouvelles technologies se côtoient une semaine durant. Découvrez l'actualité du CES 2019

Il y a un an, lors du CES 2018,annonçait la venue prochaine de, dédiés au gaming. Les mois ont passé et il aura finalement fallu attendre l'édition 2019 du CES pour voir les contours précis de ce nouveau type d'écran.La première mouture, nommée, est développée par la société. Il s'agit donc d'un écran dede diagonale, permettant de jouer en 4K. Le moniteur affiche également un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une compatibilité avec la technologie G-SYNC HDR de Nvidia. Cette dernière offre une qualité d'image inédite, grâce à un rendu graphique fluide, une luminosité élevée et une plage de couleurs étendue.L'Omen X Emperium embarque également un système Nvidia Shield sous Android TV, permettant d'avoir accès à divers services de streaming ou à Google Assistant. Il comprend également une barre de son, trois ports HDMI 2.0, un DisplayPort et quatre ports USB.Prévu pour le mois de février prochain, le nouvel écran BFGD ne sera certainement pas destiné à tous. Il sera en effet vendu à près de, soit environ 4 360 euros.D'après les informations dévoilées par Nvidia, HP ne sera bientôt plus seul sur cette gamme de produits, avec son Omen X Emperium. Le constructeur devrait être bientôt rejoint par d'autres acteurs, tels qu'Acer ou Asus. Pas sûr cependant que leurs moniteurs géants soient beaucoup plus abordables.