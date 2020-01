CES 2020 : ViewSonic aussi sort un très grand écran pour gamer, 55" 4K et 120 Hz en OLED

© ViewSonic

Un moniteur démesuré

Plusieurs inconnues

Moniteur plat, incurvé, et pourquoi pas géant ? À mi-chemin entre un écran gamer standard et une télévision, les nouvelles dalles de plus de 50 pouces semblent avoir le vent en poupe. ViewSonic rejoint ainsi HP et son Omen X Emperium (65" !), l'Alienware AW5520QF ou encore Acer et le Predator CG552K Cet écran OLED 4K lumineux (400 cd/m²) se présente avec les caractéristiques techniques les plus recherchées actuellement sur le marché : un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un temps de réponse inférieur à 1 ms (0,5 ms), des couleurs éclatantes... En plus de cela, 99 % de l'espace colorimétrique DCI-P3 est couvert !Le moniteur intègre en outre un éclairage RGB appelé ELITE RGB. Pour les utilisateurs de systèmes d'éclairage tels que Razer Chroma ou Thermaltake, l'écran sera facilement synchronisable.Côté design, le XG550 est plutôt classique, mis à part son pied, qui prend le parti d'une conception futuriste. Les bords sont fins, l'ensemble est légèrement inclinable, les boutons sont masqués et une lumière LED est présente au dos.ViewSonic ne s'est pas exprimé au sujet des technologies comme G-Sync ou Adaptive Sync. Mais puisque des écrans similaires, présentés lors du salon les utilisent, il serait logique que le XG550 les intègrent également. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que le moniteur embarquera le nouveau FreeSync Premium Pro d'AMD.Le constructeur n'a pas non plus évoqué de prix pour son écran. Ses concurrents se situent, eux, dans une fourchette de 2 999 $ à 3 999 $. Le XG550 est prévu pour l'ultime trimestre de l'année.