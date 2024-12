À en croire le mail de l'HDMI Forum transmis aux médias spécialisés, la prochaine norme HDMI devrait, elle aussi, s'afficher comme une évolution majeure pour les secteurs concernés. Voici ce que l'on peut y lire : « Le HDMI Forum annoncera une nouvelle version de la spécification HDMI. La nouvelle spécification avec la technologie HDMI de nouvelle génération et une bande passante plus élevée permet une variété de résolutions et de taux de rafraîchissement plus élevés et est prise en charge avec un nouveau câble HDMI. Les nouvelles technologies offrent aujourd’hui et demain des options de meilleure qualité aux producteurs de contenu tels que les studios de télévision, de cinéma et de jeux, tout en permettant de multiples plateformes de distribution ».