La nouvelle norme HDMI 2.2 se distingue donc et avant tout par sa bande passante record de 96 Gbit/s. C'est beaucoup plus que le HDMI 2.1 (48 Gbit/s) et même plus que l'USB 4 et ses 80 Gbit/s, ainsi que le DisplayPort 1.4 (32,4 Gbit/s). Cette augmentation significative nous permet d'envisager des définitions et des taux de rafraîchissement jusqu'alors inaccessibles.