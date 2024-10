Le TCL C89B se présente comme une évolution importante de son prédécesseur, le TCL C845. D'un point de vue technique, ce téléviseur est également supérieur au TCL C935 que nous avions testé l'an passé et qui profite lui aussi du rétroéclairage OD5 du constructeur chinois. Rappelons que cette dénomination OD5 — "OD" pour Optical Distance — évoque la distance optique entre les diodes et la dalle, qui est donc ici de 5 mm. Plus cette distance est faible, et plus l'image gagne en qualité sur certains points selon TCL. C'est le cas concernant le contraste et l'uniformité du rétroéclairage, mais également au niveau des angles de vision et de la dispersion lumineuse, avec un téléviseur qui serait plus efficace sur ces points précis.



Au coude à coude avec une référence comme l'Hisense U8NQ, notre dernier test de téléviseur en date, le TCL C89B possède logiquement pas mal de similitudes avec ce dernier, à commencer par sa dalle MiniLED 144 Hz, son support HDR multi-formats (Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG), sa certification IMAX Enhanced, ou encore son système audio 2.1.2 ch d'une puissance de 60 W signé Onkyo. Ajoutez à cela l'interface Google TV, les fonctionnalités sans fil comme Miracast , Chromecast et Airplay 2, ou encore la mention Game Master Pro 3.0 pour faire de ce téléviseur un produit des plus complets sur le papier.