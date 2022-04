Test REKT ULTIM8-RS : on peut enfin s'offrir un fauteuil gaming de qualité sans (trop) se ruiner

Le premier coussinet est à placer au niveau de la nuque et se retire le plus simplement du monde. On regrette simplement que l’on ne puisse ajuster aisément sa position en hauteur : il convient toutefois à des morphologies entre 1m65 et 1m80. L'ULTIM8-RS est aussi livré avec un coussin à mettre au niveau des lombaires : il se place facilement dans le creux du dos de l'utilisateur et on peut très simplement le retirer si besoin.