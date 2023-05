ASUS dévoile le prix et la date de sortie de sa console portable, la ROG Ally

Il faut dire que la bête présente une fiche technique plutôt intéressante, et ce, pour un tarif qu'on aurait légitimement pu imaginer plus élevé. Pour 799 euros, elle embarque, en effet, un écran IPS 7 pouces FHD, 16 Go de RAM LPDDR5, un SSD M.2 NVMe de 512 Go, et surtout un puissant APU AMD Ryzen Z1 Extreme affichant un processeur 8 cœurs en architecture Zen 4, cadencé jusqu'à 5,10 GHz en mode Boost ; ainsi qu'un GPU 12 CU RDNA3 promettant 8,6 Tflops de puissance.