L'AOKZOE A2 moins chère que sa grande sœur : les consoles chinoises baissent de prix ?

Le premier prix du Steam Deck (419 euros) conserve un écran LCD, mais la version OLED avec stockage SSD de 512 Go est à 569 euros et la version la plus onéreuse se pare d'un SSD 1 To pour atteindre 679 euros. Des tarifs qui sont souvent inférieurs aux premiers prix des consoles conçues par des entreprises comme AOKZOE, AYANEO ou GPD.

Pour ne rien arranger, ASUS et Lenovo se sont invitées sur ce marché et s'il n'est pas question de tarifs aussi avantageux que ceux du Steam Deck, la ROG Ally ou la Legion Go sont moins chères que les consoles chinoises.