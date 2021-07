Oui, la console Steam Deck de Valve pourra faire tourner Windows

En d'autres termes, il sera tout à fait possible de mettre de côté l'interface SteamOS intégrée par défaut, et opter pour un bon vieux Windows. De cette manière, l'utilisateur aura accès à un éventail de jeux autrement plus large que la seule bibliothèque Steam, intégrant par exemple les jeux disponibles via le Xbox Game Pass.

Evidemment, il faudra patienter jusqu'au lancement de la Steam Deck pour jauger de sa compatibilité avec Windows, en termes d'interface, d'UI et de performances.