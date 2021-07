Valve imagine Steam Deck pour emporter ses jeux Steam partout, tout le temps

Il est question d'un partenariat avec AMD afin d'intégrer une APU Zen 2 dotée de 4 cœurs / 8 threads cadencés à 2,4 / 3,5 GHz. RDNA 2 est de la partie avec 8 UC et une fréquence de 1 / 1,6 GHz. Pour épauler la chose, on peut compter sur 16 Go de LPDDR5 et le stockage est dévolu à un eMMC de 64 Go pour la version la moins coûteuse ou à un SSD de 256 Go / 512 Go en fonction de l'argent investi. Valve souligne qu'en plus « Tous les modèles ont un emplacement pour carte microSD ultra rapide ».