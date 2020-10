Resident Evil 3 Remake pourrait venir infecter la Nintendo Switch

Après la sortie de Resident Evil 3 Remake sur Xbox One, PS4 et PC, Capcom aurait exploré la piste d'un portage sur Nintendo Switch. Des fichiers de la démo du jeu aurait d'ailleurs suggéré une telle volonté.

Finalement, afin de ne pas sacrifier de performances et pour gagner du temps sur le développement, il se pourrait que ce portage s'opère via le Cloud gaming. Resident Evil 7 a d'ailleurs eu droit à une version Cloud gaming chez Nintendo, exclusive au Japon. Il est donc tout à fait possible pour Capcom de réitérer l'opération, cette fois-ci pour l'Orient et l'Occident en même temps.

Le Cloud gaming permet à la Nintendo Switch d'offrir de meilleurs rendus que par son hardware quelque peu insuffisant pour des jeux comme Control. Celui-ci peut tourner sur la console hybride de Nintendo soit en 30 fps avec ray-tracing activé, soit à 60 fps, sans ray-tracing. Une option qui permettrait ainsi sans sacrifier de performances (à condition d'avoir une solide connexion internet) de profiter de l'excellent RE: Engine de Capcom sur Resident Evil 3 Remake… à défaut de profiter d'une campagne qui laisse sur sa faim de cerveaux.