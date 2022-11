La meilleure des manettes Xbox va faire son retour !

Au travers d'une licence officielle, Hyperkin va faire revenir sur le devant de la scène cette célèbre manette via une réplique modernisée baptisée « Xenon », proposée dans des coloris blanc, noir, rose et rouge. Le fabricant va en profiter pour remettre la manette au goût du jour, notamment grâce à un câble USB-C détachable ou encore une prise jack 3,5 mm. Malheureusement, la fonction sans fil ne sera pas de la partie.

Compatible avec des PC sous Windows 10 et 11 ainsi qu'avec les consoles Xbox One et Series, elle arborera par ailleurs les fameux boutons Démarrer, Regarder et Partager présents sur les dernières manettes de Microsoft.

Pour l'heure, Hyperkin n'a pas encore partagé de prix ou de date de sortie pour cette version revisitée de l'iconique manette. Espérons que le fabricant ne se fendra pas d'une réplique parfaitement à l'identique, notamment au niveau d'un pad directionnel un brin défectueux, heureusement corrigé sur ses petites sœurs.