PS5 version 7.0 : voici la dernière mise à jour de la console de Sony, qu'en retenir ?

Particulièrement attendu depuis le partenariat signé entre la plateforme et Sony en 2021, le support total de Discord (déjà présent depuis septembre dernier sur les consoles Xbox) arrive enfin sur PS5. Il est ainsi possible de rejoindre des serveurs et chatter avec d'autres joueuses et joueurs, toutes plateformes confondues.

Pour ce faire, il faudra associer ses comptes Discord et PlayStation Network depuis la console ou l'application. Pour interagir avec d'autres utilisateurs, l'utilisation de l'application mobile ou sur PC est cependant obligatoire.

L'autre pan majeur de cette mise à jour 7.0, c'est l'intégration du support du VRR sur les écrans 1440p. Il faut bien entendu que ces derniers soient compatibles avec la fonctionnalité (ainsi que les jeux utilisés) et qu'ils disposent d'un port HDMI 2.1. Pour vérifier cela, il suffit de se rendre dans les paramètres, puis dans Écran et Vidéo, puis Sortie Vidéo et dans Test Sortie 1440p.