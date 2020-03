Call of Duty: Modern Warfare 2 Campagne remasterisée exclusif à la PS4 pour un mois

Un petit pack en cadeau

Lire aussi :

Les 11 jeux sur PC indispensables en période de confinement

Aucune surprise à signaler puisque la campagne solo devient tout juste d'être mise en ligne sur le PlayStation Store . Vendu à 24,99€, le titre permet de revivre l'aventure épique du soft imaginé par Infinity Ward en Full HD. Les textures comme les animations ont été améliorées et c'est également le cas pour l'éclairage ainsi que la physique du jeu.Quelques éléments inédits sont de la partie sous la forme du pack Ghost Underwater Demo Team classique. Ce dernier est utilisable dans le dernieren date et dans le Battle Royale. Il comprend un skin, des plans d'arme, une relique, une exécution et bien d'autres éléments in-game.Hélas, seuls les joueurs PS4 peuvent replonger dans le solo deà l'heure actuelle. Si nous en croyons le site officiel du jeu , les versions Xbox One et PC (via Battle.Net) sortiront le 30 avril 2020. Sony s'est donc accordé l'exclusivité pour un petit mois.