EA renforce sa croissance sur mobile en rachetant l’éditeur Glu pour plus de 2 milliards de dollars

En intégrant le catalogue de Glu Mobile au sien, Electronic Arts fera reposer sa croissance sur une quinzaine de titres, parmi lesquels Star Wars: Galaxy of Heroes et FIFA Mobile figurent en bonne place. Dans les IP de Glu qui seront bientôt placés sous l’égide d’Electronic Arts, on peut citer WWE Universe, Disney Sorcerer’s Arena ou encore l’indispensable Kim Kardashian: Hollywood.

On est taquins, mais Glu Mobile aurait grâce à ses licences enregistré un chiffre d’affaires de 450 millions d’euros en 2020. Cumulé au chiffre d’affaires d’Electronic Arts sur le mobile l’an passé (655 millions d’euros), l’éditeur peut donc d’office tabler sur une prochaine année fiscale record sur ce segment.