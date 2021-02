Embracer s’offre les studios Gearbox, Aspyr et Easybrain pour plus de 2 milliards de dollars

Embracer Group a réservé son plus gros chèque au studio responsable de la licence Borderlands. Pour un montant de 1,3 milliard de dollars, la firme suédoise se paie les services des 550 employés de Gearbox, répartis entre les studios de Frisco, au Texas, et à Québec, au Canada.

« Gearbox est probablement l’un des studios indépendants les plus créatifs et estimables du monde », justifie Lars Wingefors, P.-D.G. et fondateur d’Embracer Group dans un communiqué. « Nous croyons que les ressources offertes par Embracer permettront à Gearbox de se développer de manière significative dans les années à venir ».

Un apport en capital effectivement précieux, qui offrira à Gearbox et Randy Pitchford (son P.-D.G. qui reste en place) l’opportunité de recruter de nouveaux talents, d’ouvrir des studios, de nouer de nouveaux partenariats et même de verser dans la fusion-acquisition avec d’autres entreprises du secteur. « Le sentiment ici chez Gearbox est que nous ne faisons que commencer, et que cette transaction n’est pas qu’un stimulant pour le talent de notre entreprise, mais un propulseur pour l’avenir passionnant que nous avons prévu », s’enthousiasme le chef d’entreprise.