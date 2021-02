Rachat de Codemasters : les actionnaires ont voté pour une acquisition par EA

Des 76 actionnaires présents à la réunion, organisée à distance, 63 ont voté en faveur du rachat de Codemasters par Electronic Arts. Ces 63 votants représentant 99 % des actions du studio, la décision est donc bel et bien actée.

La prochaine étape pour un achat effectif sera une audience au tribunal, qui se tiendra le 16 février prochain. À l'instar du rachat de Bethesda et ses studios par Microsoft, les parties devront également passer par l'approbation, notamment, de l'Autorité de la concurrence.

Si tout est en règle et approuvé par les régulateurs, les actions de Codemasters se verront suspendues et annulées le 18 février prochain, étant donné que la société ne sera plus seule maîtresse à bord.

Une fois toutes ces étapes franchies, Codemasters devrait être intégré une fois pour toute à Electronic Arts, à priori d'ici la fin du première trimestre 2021.