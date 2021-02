Crash Bandicoot 4 débarquera sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC cette année

À son lancement le 16 septembre dernier, le véritable quatrième opus de la franchise Crash Bandicoot n'était disponible que sur PS4 et Xbox One. Mais, six mois plus tard, le titre développé par Toys for Bob sera lancé sur la plupart des supports qui n'avaient pas été servis l'année dernière. Et cela commencera assez logiquement par toutes les autres consoles.