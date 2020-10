Rainbow Six Siege débarque dans le Xbox Game Pass cette semaine

Pour celles et ceux qui auraient loupé le phénomène, Rainbow Six Siege est un jeu multijoueur dans lequel deux équipes s'affrontent. Une escouade doit défendre une zone et l'autre doit attaquer. Un concept simple mais efficace qui a fait fureur sur la scène esport. Différents opérateurs peuvent être sélectionnés et tous possèdent des caractéristiques uniques.