Destiny 2 : les extensions Renégats et Bastion des Ombres sont dans le Xbox Game Pass

En effet, les extensions Renégats et Bastion de Ombres de Destiny 2 viennent rejoindre le catalogue Xbox Game Pass sur console dès ce mardi 22 septembre 2020. La Cité des Rêves et la Lune servent de terrain de jeu à ces deux intrigues. Chaque joueur obtiendra aussi de nouveaux pouvoirs et de l'équipement flambant neuf pour ses futures expéditions.