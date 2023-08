"La CMA ne devrait pas" interdire la fusion : Microsoft plaide (encore une fois) sa cause pour l’acquisition d’Activision-Blizzard

La firme rappelle un autre élément de contexte notable, et non des moindres : la FTC, l’autorité de la concurrence américaine, a elle-même échoué dans sa procédure de blocage du rachat.

Au terme d’un procès médiatisé, la justice californienne avait rejeté les arguments du régulateur américain. Les jours suivants, la demande d’appel de la FTC était également révoquée, laissant le champ libre à Microsoft aux yeux des États-Unis.

Dernier garde-fou face à la fusion de Microsoft et d’Activision-Blizzard, la CMA doit rendre sa décision finale d’ici le 29 août prochain. Elle pourrait rendre son verdict plus tôt encore : l’autorité affirme qu’elle « vise à accomplir son devoir dès que possible » dans cette affaire.

Il faut dire que le temps presse : pour le moment, Microsoft et Activision Blizzard ont prolongé leur accord jusqu’au 18 octobre 2023, laissant moins de trois mois aux deux entreprises pour finaliser l’acquisition. La procédure, si elle se concrétise enfin, pourrait marquer un tournant décisif dans l’industrie du jeu vidéo.