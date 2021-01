Cyberpunk 2077 : 79 % des joueurs ont déjà délaissé le jeu sur Steam

On apprend en effet que le titre rassemblerait à peine 225 000 de joueurs simultanément en ce début janvier, contre 1 million la semaine de son lancement. Cette perte de joueurs a cela de particulier qu'elle est importante et plus soudaine que celle qui avait été enregistrée sur The Witcher 3 en son temps. En 2015, le titre avait ainsi enregistré cette même baisse de popularité… mais au bout d'une période de trois mois après sa sortie. Les deux titres ne suivent néanmoins par la même courbe de popularité, The Witcher 3 ayant surtout connu le succès sur le long terme.

Comme le rappelle VG24/7, cette baisse de popularité est quoi qu'il en soit courante sur les jeux solo, puisque ces derniers n'offrent pas le même potentiel de rejouabilité que les titres multijoueurs. Cependant, les titres offrant un open world généreux parviennent d'ordinaire à faire mieux. Sur Cyberpunk 2077, ce phénomène pourrait donc avoir été accéléré par les problèmes techniques dont souffre aussi la version PC, atteinte (dans une moindre mesure que sur consoles, il est vrai) par son lot de bugs, ainsi que par une optimisation perfectible.

Il est donc tout à fait possible que de nombreux joueurs attendent une amélioration des performances du jeu (et donc des patchs) pour revenir arpenter Night City. Les prochaines semaines nous le diront.