Cyberpunk 2077 : pour se moquer gentiment des versions consoles, une vidéo présente un demake PS1

Déjà le dindon de la farce de nombreux mèmes plus ou moins créatifs sur Internet, la version console de Cyberpunk 2077 a inspiré le youtubeur Anders Lundbjörk.

Celui-ci s'est ainsi amusé à compiler dans une vidéo de moins d'une minute les nombreux bugs et autres bizarreries que l'on peut retrouver plus notablement sur les versions PS4 et Xbox One du jeu, avec un twist délicieusement rétro.

On retrouve ainsi les fameux palmiers et PNJs défiant les lois de la physique, des voitures et éléments du décor disparaissant devant nos propres yeux et… Keanu Reeves avec un cou de girafe.

Une représentation qui veut gentiment se moquer des performances peu reluisantes des versions consoles de Cyberpunk 2077, alors que CD Projekt Red se retrouve pour ces raisons dans la tourmente médiatique et judiciaire.

Pour rappel, malgré les multiples remboursements en raison des attentes déçues de nombreux joueurs, Cyberpunk 2077 totalise à ce jour plus de 13 millions de copies vendues et se place comme le jeu le mieux vendu le jour de son lancement de l'Histoire.