Everspace 2 date son lancement en accès anticipé sur Steam et GOG

En 2017, le studio indépendant Rockfish Games créait une bonne surprise avec Everspace, un titre mêlant combats spatiaux nerveux en solo et rogue-like. À bord d'un vaisseau, évidemment remplaçable et améliorable avec le temps, les joueurs doivent explorer et survivre à des niveaux générés de manière procédurale.

Dans Everspace 2, à venir en accès anticipé sur Steam et GOG dans quelques jours, il sera question d'à peu près la même chose, mais avec l'ajout notamment d'une partie scénarisée. Pour les curieux, une démo est déjà disponible sur la page Steam du jeu.