Cyberpunk 2077 : la version 2.0 va faire chauffer votre processeur

Depuis sa sortie il y a maintenant près de 3 ans, Cyberpunk 2077 s'est présenté comme l'un des jeux récents les plus gourmands sur PC, et plus particulièrement en ce qui concerne la carte graphique. Un fait encore plus remarquable depuis l'addition du path tracing avec la dernière grosse mise à jour en date.

Avec le patch 2.0, CD Projekt RED entend refondre radicalement le gameplay de son dernier Action-RPG, notamment en matière de comportement des forces de l'ordre et de l'intelligence artificielle des adversaires en général. Ces éléments parmi tant d'autres sollicitent principalement le processeur. Le studio polonais préfère donc prévenir la cyberpsychose de nos PC plutôt que la guérir.