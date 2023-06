Cyberpunk 2077 : la v1.63 est là, et les joueurs propulsés par AMD vont apprécier

Le patch 1.63 en question cible ainsi spécifiquement ce problème, car il vise à améliorer les performances sur les processeurs AMD. Les choses devraient donc s'améliorer sur ce terrain. Des correctifs sont également apportés pour résoudre les problèmes de couleurs en utilisant le DLSS et le path tracing.

Outre les performances des processeurs AMD sur PC, ce patch s'attaque également à un problème affectant les performances sur Xbox Series X|S après avoir joué un certain temps. Chose plus étrange, le nombre de sauvegardes maximales sur Xbox se voit limité à vingt, et à dix lorsqu'il s'agit d'entamer l'épilogue du jeu.