Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty étale ses nouveautés de gameplay dans un trailer explosif

Le studio polonais a en effet revu sa copie en profondeur sur de nombreux points, arbre des talents et système d'implants en tête. Les vétérans de Cyberpunk 2077 pourront donc découvrir le jeu sous un jour nouveau et essayer ces nouveaux systèmes afin de rendre leur V le plus puissant possible, en mêlée comme à distance. De nouvelles armes pour ces deux orientations seront d'ailleurs également de la partie.