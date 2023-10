La belle surprise pour les fans de Cyberpunk 2077

Sans arriver au niveau de la monstrueuse extension Blood and Wine pour The Witcher 3, Phantom Liberty n'en demeure certainement pas moins un très beau chant du cygne pour Cyberpunk 2077. Nous serions même tentés de dire que, pour celles et ceux n'ayant pas encore essayé le dernier titre de CD Projekt RED, il s'agit du meilleur moment pour le faire.

L'ajout de l'extension et la refonte majeure du gameplay via la version 2.0 en font, selon nous, ce qui se rapproche le plus d'une version définitive de cet excellent Action-RPG dans le futur dystopique de Mike Pondsmith. Malgré ses déboires principalement sur consoles ancienne génération, Cyberpunk 2077 a depuis son lancement occupé une place particulière dans notre cœur.

Y retourner dans sa meilleure forme possible, et en plus avec une nouvelle aventure en compagnie de V et Johnny, a donc pour nous été une véritable joie. Ce grâce à une histoire extrêmement solide (mais peut-être plus Action que RPG), dotée d'une fine écriture dont CD Projekt RED a le secret. Si l'on reprochera le manque de nouvelles activités dans le relativement petit quartier à l'ambiance délicieusement vétuste de Dogtown, nous n'avons certainement pas boudé notre plaisir d'arpenter cette nouvelle portion de Night City.

Et que dire de cette fin, qui s'inscrit dans la droite lignée de celles du jeu original, dans toute sa beauté douce-amère… Comme on dit dans le milieu, l'on ne devient pas une légende à Night City sans partir dans un dernier coup d'éclat magistral, et c'est précisément ce qu'a fait Phantom Liberty pour Cyberpunk 2077. « Au revoir V. Et n'abandonne jamais le combat… ».