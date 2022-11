Cyberpunk: Edgerunners et deux autres séries animées majeures nommées aux Game Awards 2022

Pour compléter cette catégorie, le jury de The Game Awards (composé de plus de cent médias et personnalités du jeu vidéo ou d'ailleurs) a choisi les films Sonic the Hedgehog 2 et Uncharted. Leur succès au box-office et les présences d'acteurs populaires comme Jim Carrey et Tom Holland seront-elles suffisantes pour l'emporter le 8 décembre prochain lors de l'annonce des résultats ? Rien n'est moins sûr étant donné le niveau d'excellence des trois séries de Netflix. D'ici là, il est possible de voter pour votre adaptation favorite sur le site The Game Awards. Et pour voir toutes les catégories et les jeux vidéo nommés par la cérémonie menée par Geoff Keighley, suivez le lien en source.